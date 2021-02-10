Лидер сборной Италии оценил прогресс российских биатлонистов

Лидер сборной Италии Лукас Хофер оценил прогресс российских биатлонистов перед стартом чемпионата мира в Поклюку, передает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что начало сезона выдалось для российской команды не самым удачным, однако к старту главного турнира спортсмены вышли на пик своей формы.

«Российская сборная прогрессирует очень хорошо. Мы видели, как россияне хорошо выступили в Оберхофе и Антерсельве, уверен, что они прибыли в Поклюку в хорошей форме», — заявил Хофер.

Национальное первенство стартует 10 февраля. Первым стартом станет смешанная эстафета.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Норвегии считает Россию главным конкурентом в смешанной эстафете на ЧМ.