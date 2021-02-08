Появилось видео победного проката Кондратюка в произвольной программе

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На сайте Первого канала появилось видео победного проката Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире в Москве.

Фигурист чисто исполнил четверной тулуп и четверной сальхов, а также каскад четверной сальхов — двойной тулуп.

Судьи оценили прокат Кондратюка в 196,25 балла.

Ранее сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о прокате Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.