Медведева поддержала идею Тутберидзе устроить турнир «Россия против всех»

Капитан команды «Время первых», занявшей второе место на Кубке первого канала по фигурному катанию, Евгения Медведева высказала мнение по поводу того, в каком формате было бы лучше провести этот турнир в будущем.

«Этери Георгиевна Тутберидзе, когда мы стояли на общем фото, сказала здравую мысль: «Было бы здорово, если бы команда России боролась против иностранной команды».

Я вообще не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Сейчас очень неприятную вещь скажу. У меня и у Алины Загитовой есть свои болельщики, и часть из них действительно принципиальная.

Я все-таки больше болею за спорт, естественно, за себя, это нормально для человека, но для российских болельщиков, спортсменов было бы намного теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то. Да, сейчас у нас нет такой возможности из-за закрытых границ, но надеюсь, что в будущем получится сделать турнир «Наши против всех», — сказала Медведева на пресс-конференции.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.