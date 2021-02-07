Ретивых прокомментировал свое падение во время спринта

Российский лыжник Глеб Ретивых высказался о своем падении в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

В составе команды выступили Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, сборная России выбыла в полуфинале.

Ретивых шел в лидерах гонки, однако упал на последнем этапе, когда произошел зацеп с финским лыжником Вернери Сухоненом. В итоге россиянин финишировал девятым и российская команда выбыла.

«Я не знаю, как бегать без головы. Я иду в ближнем радиусе, справа только у меня билборды, слева идет финн и зачем еще меня срезать и просто нагло прыгать мне на лыжи? В итоге падение», — заявил Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России не смогла выйти в финал спринта из-за падения Ретивых.