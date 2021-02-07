Харитонов рассказал, когда Волков проведет титульный бой в UFC

Российский боец MMA Сергей Харитонов рассказал, когда Александр Волков будет готов к проведению титульного поединка в Асболютном бойцовском чемпионате (UFC), передает «Спорт-Экспресс».

7 февраля Волков победил нидерландского бойца Алистара Оверима в рамках главного поединка на турнире UFC Fight Nights 184. Бой завершился уже во втором раунде, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут.

«Из нынешних тяжеловесов UFC наибольшую опасность для него представляет Стипе Миочич и, конечно же, Франсис Нганну. Уверен, что одна-две победы, и Саня будет драться за звание чемпиона», — заявил Харитонов.

Теперь на счету у российского спортсмена 33 победы и 8 поражений в MMA.

Ранее сообщалось, что названа сумма бонусов Волкова за победу над Оверимом.