Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева рассказала, что у мужчин был стресс во время прыжкового турнира против девочек на Кубке Первого канала, который в эти дни проходит в Москве.

«Мои впечатления от прыжкового турнира? Начну с настроя. С девочками все понятно — им здорово, классно. А вот с мальчиками вообще невозможно было разговаривать. Приходилось вытягивать слова, узнавать, что они собираются прыгать.

Мальчики нервничали, было видно, какой у них большой стресс. Конечно, мы гордимся нашими девочками, они лучшие в мире фигуристки и уже, наверное, фигуристы, как показал прошедший турнир. Мне хочется поддержать наших мальчиков — не пожалеть, а сказать им: «Дерзайте!». Если девушки могут прыгать стабильно четверные лутцы с двумя руками наверх, то и вы физически на это способны», — заявила Медведева «Газете.Ru».

Напомним, что 7 февраля команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой на арене «Мегаспорт» исполнят произвольные программы.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова впервые оценила свою работу в шоу «Ледниковый период».