Радионова восхитилась короткой программой Валиевой на Кубке Первого канала
Вадим Балканов
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Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова восхитилась короткой программой Камилы Валиевой на Кубке Первого канала. Об этом сообщает «СЭ».
По ее мнению, 14-летняя спортсменка подняла планку в женском катании до невероятного уровня.
«Очень понравился прокат Камилы; мне кажется, такого никто не исполнял. Каждый элемент был выполнен четко. Она слилась с музыкой воедино. Это действительно был мини-спектакль на льду», — сказала Радионова.
Напомним, что чемпионка мира среди юниоров исполнила тройной аксель и получила 90,25 баллов, что опережает мировой рекорд.
Ранее Александр Жулин прокомментировал выступление в короткой программе Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Москве.