Порье согласился на третий поединок с Макгрегором

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил о готовности провести третий поединок против экс-чемпиона промоушена ирландца Конора Макгрегора.

Последний бой между спортсменами прошел на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Поединок завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

«Вы знаете, мы собираемся сделать это в третий раз», — написал Порье в Twitter.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде.

В профессиональной карьере Макгрегор провел 27 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6.

Ранее ирландец рассказал о причинах своего поражения.

You know we are going to do it a 3rd time ⚔