«Барселона» забила пять мячей «Гранаде» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В очередном четвертьфинальном матче Кубка Испании «Гранада» уступила «Барселоне».

Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос Карменес» и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

В составе победителей по дублю записали Антуан Гризманн и Жорди Альба, еще один мяч забил Френки Де Йонг.

У проигравшей команды отличились Кенеди, Роберто Сольдадо и Феде.

«Барселона» стала третьим полуфиналистом национального кубка, присоединившись к «Леванте» и «Севилье».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продлил безвыигрышную серию на «Энфилде» до четырех матчей.