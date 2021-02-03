«Манчестер Сити» нанес поражение «Бернли» в матче АПЛ
Антон Борисов
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«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Бернли, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг.
«Манчестер Сити» с 47 очками лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Бернли» (22) располагается на 16-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Ливерпулем», а «Бернли» примет «Брайтон энд Хоув Альбион».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» забил девять безответных мячей «Саутгемптону».
Англия. Премьер-лига. 22-й тур
«Бернли» (Бернли) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:2
Голы: 0:1 — Жезус, 2; 0:2 — Стерлинг, 38.