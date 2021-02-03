Победный буллит Свечникова принес «Каролине» победу над «Чикаго»

»Каролина Харрикейнз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли определить победителя, счет на табло был — 3:3. Овертайм также не принес победу ни одной из команд, а вот в серии послематчевых буллитов

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников открыл счет в матче. Эта шайба стала для него пятой в сезоне. А в серии буллитов форвард реализовал свой бросок, что принесло «Харрикейнз» победу в матче.

Ранее сообщалось, что шайбы Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» одолеть «Коламбус».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:4

0:1 — Свечников (Стаал, Фёгеле), 03:51;

0:2 — Фёгеле (Стаал, Шей), 14:46;

1:2 — Курашев (Зутер, Кубалик), 17:58;

2:2 — Кейн (Дебринкэт), 19:42;

2:3 — Трочек (Нидеррайтер, Песке), 46:50;

3:3 — Строум (Дебринкэт, Кубалик), 53:21

3:4 — Свечников.