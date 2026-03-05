Размер шрифта
Лолита в полтора раза увеличила гонорар на фоне популярности у зумеров

Певица Лолита увеличила гонорар и сократила частные выступления
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита в полтора раза увеличила гонорар на фоне растующей популярности у зумеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

В 2025 году частные выступления Лолиты Милявской стали дороже и были сокращены — вместо 4 миллионов рублей за час теперь ее представители просят 6 миллионов рублей за 45 минут, утверждает канал.

В райдере Милявская указывает представительское авто (Mercedes-Benz), перелет первым классом, пятизвездочный отель. Спиртного в гримерку она не требует — только фрукты, сушки, мед и чай с чабрецом.

В феврале музыкальный критик и медиаменеджер Евгений Бабичев предположил, что причиной отмены концерта Лолиты Милявской в Волгограде стал менталитет горожан.

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делала скриншоты с угрозами и планировала передать их в Следственный комитет.

Ранее Татьяна Буланова сменила энергосберегающих танцоров на беременных.

 
