Иран атаковал штаб американских военных в Абу-Даби

Иран нанес удар по штабу американских военных, расположенному неподалеку от международного аэропорта в Абу-Даби. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

«Штаб-квартира американских военнослужащих в аэропорту Абу-Даби Зайд неоднократно подвергалась атакам», — говорится в сообщении.

До этого агентство Reuters сообщило, что в Абу-Даби снова были слышны взрывы.

Днем 5 марта IRIB сообщила, что Иран нанес удары по нескольким десяткам военных целей США на Ближнем Востоке. По данным журналистов, во время 18-й волны операции «Правдивое обещание 4» были поражены 20 военных целей в таких странах, как Бахрейн, ОАЭ и Кувейт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.