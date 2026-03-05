Размер шрифта
Представитель Бритни Спирс о ее пьяной езде: «Она нуждается в помощи»

Представитель Спирс заявил, что близкие разработают план помощи певице
PA/Global Look Press

Официальный представитель американской певицы Бритни Спирс Кейд Хадсон высказался о недавнем инциденте с пьяной ездой, в котором оказалась замешана артистка. Его обращение публикует издание The Sun.

Хадсон назвал случившееся досадным инцидентом, «которому совершенно нет оправдания».

«Бритни собирается предпринять правильные шаги и соблюдать закон. Мы надеемся, что это может стать первым шагом к долгожданным переменам, которые должны произойти в жизни Бритни. Надеемся, что она сможет получить помощь и поддержку, в которых так нуждается в это трудное время», — сказал он.

Менеджер 44-летней артистки добавил, что ее сыновья собираются проводить с ней больше времени, а близкие займутся реабилитацией.

«Ее близкие разработают давно назревший план, который поможет ей добиться успеха и благополучия», — написал Хадсон.

Бритни Спирс доставили в полицейский участок в наручниках в ночь на 5 марта и освободили в районе 6 утра. В документах, подтверждающих задержание, профессия звезды указана как «знаменитость».

Суд по поводу вождения в нетрезвом виде должен состояться 4 мая.

В 2008 году Бритни была передана под опеку отца — Джейми Спирса — из-за своего психического состояния. Джейми был назначен ее опекуном и занимался всеми личными и финансовыми делами Бритни Спирс, пока в 2021 году певицу не признали дееспособной.

Ранее Бритни Спирс продала свои песни за $200 млн.

 
