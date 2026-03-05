Пациентки подали в суд на врача ЭКО, «взявшего в заложники» их эмбрионы

По меньшей мере 26 пациенток подали иск против калифорнийской клиники экстракорпорального оплодотворения и врача-репродуктолога Брайана Дэвида Акасио. Они утверждают, что он без их ведома перевез их эмбрионы из одной клиники в другую после выселения из арендованного помещения. Об этом сообщает портал People.

Согласно иску, эмбрионы пациенток хранились в клинике в округе Орандж, в городе Лагуна-Нигел. Однако врач был выселен из здания в декабре 2025 года из-за задолженности по аренде, превышающей 243 тыс. долларов. После этого, как утверждается в жалобе, он вывез эмбрионы и перевез их более чем на 220 километров в клинику в городе Бейкерсфилд.

Пациентки заявляют, что узнали о перемещении постфактум и потребовали вернуть эмбрионы. По словам их адвоката, врач отказался это сделать, если пациенты не подпишут документ, освобождающий его и клинику от ответственности за любые возможные повреждения эмбрионов и последствия его действий.

Юристы также утверждают, что лицензия врача была ограничена в октябре 2025 года по решению Medical Board of California. Ему предписали отказаться от употребления контролируемых веществ и проходить биологические тесты по требованию регулятора. По данным истцов, в декабре 2025 года он дал положительный тест на запрещенные вещества, после чего его медицинская лицензия была временно приостановлена.

В иске также говорится, что в период действия ограничений врач продолжал принимать пациенток, однако многие процедуры переносились или отменялись. Истцы считают, что возможное употребление запрещенных веществ могло повлиять на его клинические решения и безопасность пациенток.

Некоторые пациентки утверждают, что не знают, где именно сейчас находятся их эмбрионы и в каком они состоянии. Одна из участниц иска рассказала журналистам, что ситуация ощущается как «захват заложников», поскольку пациенты не могут получить доступ к своим эмбрионам.

Другие пациентки сообщили, что из-за произошедшего им пришлось отменить запланированные процедуры переноса эмбрионов. По их словам, ситуация оказала серьезное эмоциональное, физическое и финансовое давление на семьи, которые уже прошли несколько циклов лечения бесплодия.

Представители врача и клиники пока не дали официальных комментариев по поводу иска. Тем временем пациенты требуют вернуть эмбрионы и продолжить лечение в безопасных условиях.

