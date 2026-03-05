Гидрометцентр сообщил о погодных аномалиях в регионах РФ в марте

Гидрометцентр: в ряде регионов России с 6 по 8 марта ожидаются погодные аномалии

В России ряд регионов столкнется с аномальной погодой в период с 6 по 8 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ со ссылкой на данные региональных метеослужб.

Так, 6 марта в Крыму ожидается мокрый снег и дождь, а также ветер с порывами до 15-20 м/с. Тюменскую область ждут аномальные холода, а в Новосибирской области и на Алтае пройдет мокрый снег и будет очень скользко. В горной части Красноярского края в, в южной горной части может быть сильный мокрый снег.

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 6 и 7 марта в Мурманской области, ЛНР, Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае, при этом в горных районах возможны метели.

В Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Дагестане 6 марта ожидается сильный ветер до 15-20 м/с.

На юге Приволжского федерального округа тоже прогнозируется аномальная погода. 6 марта здесь ожидается сильный снег и гололед, а 8 марта возможна метель с ветром до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Москве на 8 марта составит от -1°C до -6°C, будет солнечно. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он также сообщил, что ближе к середине апреля в Москве полностью растает снег.

Ранее в Центральной России прошел ледяной дождь, вызванный теплым атмосферным фронтом.