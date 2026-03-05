Размер шрифта
В Твери пьяный мужчина устроил погром в цветочном магазине и угрожал флористу

В Твери покупатель устроил погром в цветочном магазине
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Твери полиция задержала 46-летнего пьяного мужчину, который ворвался в цветочный магазин на проспекте Победы, устроил погром и напал на 20-летнюю девушку-флориста. Об этом сообщает mk.ru.

Нетрезвый посетитель зашел в магазин и начал вести себя агрессивно. Флорист попросила его уйти, но в ответ мужчина стал крушить мебель, а затем схватил сотрудницу за верхнюю одежду.

Девушка вырвалась и выбежала на улицу, попросив прохожих вызвать полицию. Злоумышленник скрылся, прихватив с собой ее телефон. Через час его задержали, мужчина признался в содеянном, но заявил, что выбросил гаджет в неизвестном месте. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Известно, что задержанный был неоднократно судим.

До этого житель Татарстана ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ». Ему удалось похитить восемь смартфонов стоимостью 200 тыс. рублей. Правоохранители вышли на подозреваемого по камерам, задержали его и изъяли часть добычи.

Ранее бездомный украл золото из магазина на 1 млн рублей и пытался сбежать на такси.

 
