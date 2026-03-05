В Твери пьяный мужчина устроил погром в цветочном магазине и угрожал флористу

В Твери полиция задержала 46-летнего пьяного мужчину, который ворвался в цветочный магазин на проспекте Победы, устроил погром и напал на 20-летнюю девушку-флориста. Об этом сообщает mk.ru.

Нетрезвый посетитель зашел в магазин и начал вести себя агрессивно. Флорист попросила его уйти, но в ответ мужчина стал крушить мебель, а затем схватил сотрудницу за верхнюю одежду.

Девушка вырвалась и выбежала на улицу, попросив прохожих вызвать полицию. Злоумышленник скрылся, прихватив с собой ее телефон. Через час его задержали, мужчина признался в содеянном, но заявил, что выбросил гаджет в неизвестном месте. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Известно, что задержанный был неоднократно судим.

