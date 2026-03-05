Россиянка купила семь билетов в разные направления, надеясь покинуть ОАЭ

Россиянка, прилетевшая из Дубая, купила семь билетов в надежде покинуть ОАЭ. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Марины, ей пришлось самостоятельно искать пути выезда из страны с учетом военной ситуации. Она заявила, что заранее купила билеты в разные города, уточнив, что билеты были возвратные.

«У нас было закуплено порядка семи билетов в разные направления, потому что мы как взрослые люди понимали, что ситуация военная, это нормально. <...> Мы взяли порядка семи разных билетов, у нас были билеты и из Омана, и на Шри-Ланку, в Индию, в Москву, в Екатеринбург. То есть мы понимали, что в какое-то окно мы точно попадем», — добавила собеседница агентства.

В итоге туристка попала на вывозной рейс из ОАЭ. Утром 5 марта самолет с россиянами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлился в столичном аэропорту.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее самолеты, летевшие в ОАЭ, развернули обратно.