Политика

Трамп представил закон о спасении Америки

Трамп ограничил смену пола и запретил почтовое голосование, чтобы спасти Америку
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп представил проект «Закона о спасении Америки», запрещающий почтовое голосование и ограничивающий смену пола несовершеннолетним. Об этом американский лидер сообщил в социальной соцсети Truth Social.

«Никаких мужчин в женском спорте. Никаких калечащих операций по смене пола у детей без письменного согласия родителей», — отмечается в публикации.

В законодательной новелле также идет речь о запрете голосования посредством почты во всех случаях, кроме болезни, инвалидности, и военной службы. Если закон будет принят, то граждане США на избирательных участках должны будут предъявлять удостоверения личности и иметь возможность документально подтвердить свое гражданство.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет обвинил толерантность и политкорректность в угрозе национальной безопасности и потере идентичности жителей США. Министр также посетовал, что при президентстве Джо Байдена в американской армии были «чуваки в платьях», и здравого смысла было меньше. Он назвал главные принципы, которые выдвигает действующая администрация, среди которых общие цели и национальное единство.

Ранее Трамп заявил о своем намерении участвовать в выборах лидера Ирана.

 
