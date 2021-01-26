Хованцев рассказал, как Подчуфарова может вернуться в сборную России
Андрей Черников
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Экс-наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как Ольга Подчуфарова может вернуться в сборную России, передает РИА «Новости».
Напомним, 26 января стало известно о том, что Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении.
«Ей придется соответствовать критериям отбора. Доказывать свою состоятельность результатами на Кубках России, затем на основном старте. Там будут спортсмены из Кубка мира и Кубка IBU», — сказал Хованцев.
Также он ответил, что в 2022 году пройдет Олимпиада, будут подаваться дополнительные списки, что создаст сложности Подчуфаровой.
Ранее сообщалось о том, что Подчуфарова не смогла получить словенское гражданство.