Конкурент Миранчука в «Аталанте» уйдет в «Севилью»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перейдет в андалусийскую «Севилью». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, стороны договорились о полноценном трансфере. Во вторник футболист прилетит в Испанию.

Гомес в нынешнем сезоне чемпионата Италии сыграл десять матчей, в которых смог забить четыре мяча.

