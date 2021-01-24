«Чикаго» обыграл «Детройт» в матче НХЛ
Андрей Черников
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«Чикаго» обыграл «Детройт» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 6:2.
В составе победителей отличились Филипп Курашев, Коннор Мерфи, Маттиас Янмарк и Пьюс Сутер, который оформил хет-трик. За «Детройт» дубль оформил Тайлер Бертуцци.
Россияне Никита Задоров («Чикаго») и Владислав Наместников («Детройт») не отметились результативными действиями.
Ранее Дадонов забросил первую шайбу за «Оттаву» в новом сезоне НХЛ.
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