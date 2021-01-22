Логинов рассказал о падении в победной гонке на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о падении, произошедшем после четвертого огневого рубежа в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Конечно, это падение оказало большое влияние, потому что очень сильно сбил дыхание и прошел метров 200 с одной палкой. Воткнулся в подъем без скорости. Конечно, это подкосило на финишном круге. Но я доволен», — цитирует Логинова «Матч ТВ».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Логинов выиграл индивидуальную гонку.