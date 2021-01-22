Логинов упал после четвертого огневого рубежа и сломал палку
Антон Борисов
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Российский биатлонист Александр Логинов упал после четвертого огневого рубежа в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Видео опубликовано на официальной странице соревнований в Twitter.
Также россиянин сломал палку. В ходе гонки он не допустил ни одного промаха и являлся промежуточным лидером.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее стала известна причина снятия Логинова с масс-старта на этапе Кубка мира.
All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. �� #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd— IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021
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