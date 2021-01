Логинов упал после четвертого огневого рубежа и сломал палку

Российский биатлонист Александр Логинов упал после четвертого огневого рубежа в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Видео опубликовано на официальной странице соревнований в Twitter.

Также россиянин сломал палку. В ходе гонки он не допустил ни одного промаха и являлся промежуточным лидером.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее стала известна причина снятия Логинова с масс-старта на этапе Кубка мира.

