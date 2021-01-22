«Барселона» не смогла реализовать два пенальти в Кубке Испании

«Барселона» не смогла реализовать два пенальти в 1/16 финала Кубка Испании против «Корнельи».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба, причем в основное время голов оформлено не было.

Дважды в ворота «Корнельи» был назачен 11-метровый, однако сначала пенальти не смог реализовать Миралем Пьянич на 39-й минуте, а затем Усман Дембеле на 89-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Барселона» с трудом пробилась в 1/8 финала Кубка Испании.