ИИХФ отказалась рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о желании Литвы принять матчи чемпионата мира 2021 года.

Функционер заявил, что у него был разговор с премьер-министром страны Ингридой Шимоните. Также он поблагодарил Литву за готовность помочь организации.

«У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией — у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла», — цитирует Фазеля ТАСС.

Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, однако 18 января совет ИИХФ принял решение лишить столицу Белоруссии права принять матчи чемпионата мира из-за политической ситуации в стране.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что страна готова принять первенство.