«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» и вышел на первое место АПЛ

В очередном матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Фулхэм».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Крейвен Коттедж» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эдинсон Кавани и Поль Погба.



У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Адемола Лукман.

После этого успеха подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 40 очков и возглавили турнирную таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.