«Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» и вышел на первое место АПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Фулхэм».
Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Крейвен Коттедж» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Эдинсон Кавани и Поль Погба.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Адемола Лукман.
После этого успеха подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 40 очков и возглавили турнирную таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.
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