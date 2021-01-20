Загитова и Медведева опубликовали промо к командному турниру в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева опубликовали проморолики к командному турниру в Москве.

20 января стало известно, что спортсменки будут капитанами двух команд, состоящих из ведущих фигуристов России. В соревнованиях примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).

Командный турнир по фигурному катанию пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего турнира.