Нападающий «Манчестер Сити» Стерлинг впервые в карьере забил со штрафного

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Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг
Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг
Reuters

«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Кристал Пэлас» в матче 19 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счетом 4:0.

В составе «Манчестер Сити» забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Джон Стоунз (2).

Отметим, что Стерлинг впервые в карьере забил со штрафного. Об этом сообщает Opta Joe в Twitter.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ.