Нападающий «Манчестер Сити» Стерлинг впервые в карьере забил со штрафного

«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Кристал Пэлас» в матче 19 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счетом 4:0.

В составе «Манчестер Сити» забитыми мячами отметились Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг и Джон Стоунз (2).

Отметим, что Стерлинг впервые в карьере забил со штрафного. Об этом сообщает Opta Joe в Twitter.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ.

1 - Raheem Sterling has scored with a direct free-kick for the first time in his senior career. Peach. pic.twitter.com/BfFiM224Jw