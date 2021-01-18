Президент UFC заявил о нежелании Хабиба драться с Сен Пьером

Боя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и канадского бойца смешанных единоборств Жоржа Сен Пьера не будет. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что 16 января чемпион UFC в беседе с Уайтом сообщил о готовности возобновить карьеру.

«Вопрос о бое с Сен-Пьером ни разу не поднимался. Хабиб не заинтересован в этом поединке. Судя по тому, что я слышу сегодня, Жорж тоже. Так что все кончено», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Ранее бразильский боец MMA Оливейра бросил вызов Хабибу.