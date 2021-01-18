«ПСЖ» не станет подписывать капитана «Реала» Рамоса
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
«Пари Сен-Жермен» не станет подписывать капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса. Об этом сообщает Get French Football News.
По информации источника, между клубами существует джентельменское соглашение, согласно которому они не переманивают друг у друга футболистов.
Парижане даже не контактировали со «сливочными» по поводу потенциального перехода Рамоса, у которого нынешним летом истекает контракт.
Ранее сообщалось, что в финальном матче за Суперкубок Испании каталонская «Барселона» уступила баскскому «Атлетику».