Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в клуб из чемпионата Испании

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в клуб из чемпионата Испании. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, клуб испанской Примеры сделал запрос в ЦСКА по нападающему.

В нынешнем сезоне Гайч провел 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей.