Место проведения чемпионата мира по хоккею решится в течение пяти дней
Андрей Черников
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Место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года решится в течение пяти дней, сказал глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.
«Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом. Предстоит еще переговорить с партнерами, спонсорами. Мы примем решение в течение пяти дней», — передает слова Фазеля РИА «Новости»
Напомним, турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Столица Белоруссии может быть лишена права проводить соревнования из-за политической ситуации в стране.
Ранее Фазель поделился подробностями разговора с Александром Лукашенко.
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