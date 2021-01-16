Биатлонистка Павлова заявила, что не была готова к эстафете
Андрей Черников
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Российская биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги эстафеты, которая прошла на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Напомним, россиянки заняли четвертое место.
«У меня ноги затряслись, есть усталость. Наверное, надо было пропускать эстафету. Но самочувствие спортсменов не обговаривается в нашей команде», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».
Ранее женская сборная России по биатлону заняла 4-е место на этапе КМ
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