В Нидерландах заявили о намерении «Спартака» вернуть Промеса

Нидерландский журналист Майк Вервей сообщил об интересе московского «Спартака» к полузащитнику амстердамского «Аякса» Квинси Промесу.

«Спартак» ведет себя очень настойчиво, но единственное, что я понимаю, так это то, что «Спартак» не может тратить большие деньги, а хочет взять игрока в аренду. Не могу себе представить, что «Аякс» сейчас отдаст его в аренду», — сказал Вервей в подкасте De Telegraaf.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21 матче, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Промес закрыл комментарии в Instagram после призывов вернуться в «Спартак».