Овечкин ответил на вопрос о переговорах с «Вашингтоном» по новому контракту

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о переговорах с командой по новому контракту.

«Разговаривал ли я с генеральным менеджером Брайаном Маклелланом о новом контракте? Мы просто говорим друг другу «привет» при встрече и все», — цитирует Овечкина сайт телеканала NBS Sports.

Овечкин дебютировал за «Вашингтон» в 2005 году. В сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Стэнли. Всего россиянин принял участие в 1154 матчах, в которых забросил 706 шайб и отдал 574 голевые передачи. Контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин просил у «Вашингтона» зарплату в $12,5 млн.