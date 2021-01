Конор считает, что Хабиб боится драться с ним

Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним. Об этом сообщает ESPN.

По его мнению, винить 32-летнего дагестанца за это не стоит.

Также Макгрегор вспомнил о деталях единственного боя против Нурмагомедова, который состоялся в октябре 2018 года.

«В тот вечер я бился против лучшего Хабиба, а противостоял ему худший Конор», — заявил ирландец.

"I think he's afraid to fight me. That's for damn sure and I don't blame him. I fought the best of him on that night, he fought the worst of me on that night."@TheNotoriousMMA told @arielhelwani he has "the answer" to "destroy" Khabib Nurmagomedov. pic.twitter.com/sH0SoNZflm