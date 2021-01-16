Конор считает, что Хабиб боится драться с ним

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года
Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года
John Locher/AP

Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним. Об этом сообщает ESPN.

По его мнению, винить 32-летнего дагестанца за это не стоит.

Также Макгрегор вспомнил о деталях единственного боя против Нурмагомедова, который состоялся в октябре 2018 года.

«В тот вечер я бился против лучшего Хабиба, а противостоял ему худший Конор», — заявил ирландец.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал подробности о встрече с Хабибом Нурмагомедовым.