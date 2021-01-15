Фазель рассказал о переговорах с Лукашенко по поводу проведения ЧМ по хоккею

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о своих переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по поводу проведения чемпионата мира по хоккею — 2021, передает Tribuna.com.

Изначально чемпионат мира по хоккею должны были принять Латвия и Белоруссия, однако из-за политической обстановки проведение турнира в Минске находится под угрозой. При этом против проведения первенства в белорусской столице выступила вторая страна-организатор.

«Мы передали сообщение о том, что с проведением чемпионата мира в сложившейся политической ситуации мы имеем проблемы на Западе. Лукашенко сказал нам, что это его работа – обеспечивать безопасность в своей стране и защищаться от любых угроз из-за границы», — заявил Фазель.

Ранее сообщалось, что Латвия готова полностью принять чемпионат мира по хоккею — 2021.