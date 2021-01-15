Капризов установил уникальное достижение в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил уникальное достижение в дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Во встрече регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Он стал первым хоккеистом в истории лиги, которому удалось набрать три очка в дебютной игре и стать автором победного гола в овертайме.

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что Капризов установил рекорд «Миннесоты» в дебютном матче в НХЛ.