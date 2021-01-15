Капризов установил рекорд «Миннесоты» в дебютном матче в НХЛ
Василий Учаев
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Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил клубный рекорд по количеству очков в дебютном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во встрече регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) россиянин забросил победную шайбу в овертайме и отдал две результативные передачи.
Прежде никому из игроков «Миннесоты» не удавалось набрать три очка в дебютной встрече в НХЛ.
Россиянин был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой матча.
DOLLA DOLLA KIRILL Y'ALL#mnwild pic.twitter.com/EtmO6Qifhv— Minnesota Wild (@mnwild) January 15, 2021