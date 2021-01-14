Федерация бокса России готова организовать бой хореографа Тутберидзе и Плющенко

Заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил, что организация готова провести поединок между хореографом Алексеем Железняковым и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

13 января представитель группы Этери Тутберидзе заявил о желании подраться с экс-фигуристом. Победитель Игр принял вызов.

«Все подобные конфликты должны решаться на боксерском ринге в соответствующей экипировке. Мы готовы организовать этот бой в ринге с профессиональными судьями, в перчатках и защите», — цитирует Щекутьева ТАСС.

Функционер отметил, что подобный поединок станет хорошим примером для подрастающего поколения.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отказался комментировать конфликт между Железняковым и Плющенко.