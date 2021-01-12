Полузащитник «Спартака» Крал может перейти в «Вест Хэм»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал может перейти в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает sport.aktualne.cz.

По информации источника, желание играть в лондонском клубе вместе с полузащитником выразил чешский защитник «Вест Хэм Юнайтед» Владимир Цоуфал.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в 2019 году за €12 млн.

В нынешнем сезоне Алекс Крал принял участие в 19 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Трабзонспор».