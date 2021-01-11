Смородская прокомментировала игру Миранчука за «Аталанту»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала игру Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту», передает «СЭ».

«Я в него верю. Вы сразу хотите, чтобы спортсмен адаптировался в чужой стране, другом чемпионате? Зачем его сейчас начали чморить? Все хорошо у него будет. Не сразу, но у него получится», — сказала Смородская.



За команду из Бергамо россиянин провел десять матчей, забив два мяча.

Ранее «Аталанта» Миранчука разгромила «Беневенто» в матче Серии А.