Смородская прокомментировала игру Миранчука за «Аталанту»
Андрей Черников
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала игру Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту», передает «СЭ».
«Я в него верю. Вы сразу хотите, чтобы спортсмен адаптировался в чужой стране, другом чемпионате? Зачем его сейчас начали чморить? Все хорошо у него будет. Не сразу, но у него получится», — сказала Смородская.
За команду из Бергамо россиянин провел десять матчей, забив два мяча.
Ранее «Аталанта» Миранчука разгромила «Беневенто» в матче Серии А.