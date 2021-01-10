Игрок «Спартака» Урунов может вернуться в «Уфу» в зимнее трансферное окно

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, футболист может перейти в клуб из столицы Башкирии нынешней зимой. Стороны рассматриваю как вариант с арендой, так и выкуп прав.

Футболист перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Он принял участие в девяти матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Урунов отправится вместе со «Спартаком» на первый тренировочный сбор, который пройдет в ОАЭ с 14 по 24 января.