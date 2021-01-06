Российские лыжники заняли весь пьедестал после пасьюта на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски».

Спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 32,9 секунды.

Вторым к финишу с отставанием более чем 55 секунд прибыл его соотечественник Иван Якимушкин, третье место занял еще один россиянин Евгений Белов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.



Ранее сообщалось, что российская лыжница Юлия Ступак выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски».