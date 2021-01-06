Вяльбе осталась довольна итогами гонок преследования на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе осталась довольна итогами гонок преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, работа организации и тренерского штаба сборной направлена на то, чтобы радовать поклонников отличными результатами.

Вяльбе также заявила, что не хочет соревнований по популярности лыжного спорта с биатлоном, хоккеем или легкой атлетикой.



Ранее сообщалось, что российские лыжники 6 января заняли весь пьедестал почета после пасьюта на «Тур де Ски».