Вяльбе осталась довольна итогами гонок преследования на «Тур де Ски»
Вадим Балканов
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе осталась довольна итогами гонок преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщает «СЭ».
По ее словам, работа организации и тренерского штаба сборной направлена на то, чтобы радовать поклонников отличными результатами.
Вяльбе также заявила, что не хочет соревнований по популярности лыжного спорта с биатлоном, хоккеем или легкой атлетикой.
Ранее сообщалось, что российские лыжники 6 января заняли весь пьедестал почета после пасьюта на «Тур де Ски».