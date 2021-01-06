Песков рассказал о начале любовных отношений с Навкой

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью Youtube-каналу «Соловьев Live» рассказал о начале любовных отношений с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Навка не знала, кто он такой, когда они познакомились.

Песков отмечает, что олимпийская чемпионка была восхищена им с самого начала.

«Хотя, как выяснилось, нет. Пришлось завоевывать. Любви добивался я», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Навка и Учитель снимут фильм о советских фигуристах.