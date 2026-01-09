Российские военные взяли под контроль село Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В течение недели освобождены населенные пункты Зеленое Запорожской области и Братское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны украинской стороны.

В сводке говорилось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом, но все они были отражены российской стороной.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в результате чего взяли под контроль населенный пункт Подолы Харьковской области.

9 января российский боец рассказал, что российским военнослужащим для взятия Братского в Днепропетровской области, чтобы войти в город, пришлось обезвредить минное поле и преодолеть колючую проволоку.

