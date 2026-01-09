Размер шрифта
Дети Джоли круглосуточно следят за актрисой после развода с Питтом

Mario Anzuoni/Reuters

Суд голливудской актрисы Анджелины Джоли с бывшим мужем Брэдом Питтом негативно сказался на ее здоровье. Издание Radar Online сообщило, что в последнее время дети звезды круглосуточно следят за матерью из-за ее состояния.

Инсайдер рассказал изданию, что в 2021 году Джоли написала своему бизнес-менеджеру: «Мне нужно избавиться от стресса. Честно говоря, я чувствую, что заболеваю от беспокойства».

Теперь ее дети, 24-летний Мэддокс, 22-летняя Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен, продолжил источник, согласились никогда не оставлять мать совсем одну.

«Один из них всегда рядом и остается с ней дома», — добавил инсайдер.

Джоли и Питт расстались в 2016 году, в 2019 они официально развелись, после этого шли суды об опеке и имуществе звезд. В браке были рождены и усыновлены шестеро детей. В октябре были опубликованы подробности расставания Джоли и Питта.

