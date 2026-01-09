Размер шрифта
Верховный лидер Ирана обвинил протестующих граждан в стремлении угодить Трампу

Хаменеи: протестующие в Иране действуют в угоду Трампу
Supreme Leader/WANA/Reuters

Участники протестов в Иране действуют в соответствии с желаниями президента США Дональда Трампа. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, передает Anadolu.

Хаменеи напомнил, что за 12 дней конфликта между Израилем и Ираном, а также в результате американских ударов по республике в июне 2025 года лишились жизней более тысячи иранцев, «не считая военачальников, ученых и видных деятелей».

«Этот человек (Трамп — прим. ред.) заявил, что отдавал приказы в ходе войны, — тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, — а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ», — сказал религиозный деятель.

По словам аятоллы, протестующие, «недальновидные люди» верят Трампу и действуют в угоду ему, поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось.

Хаменеи также призвал Трампа заняться управлением собственной страны.

9 января американский президент заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных экономической ситуацией в стране.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

По данным правозащитников HRANA, по меньшей мере 38 человек получили несовместимые с жизнью ранения, в том числе четверо сотрудников сил безопасности. Десятки человек пострадали, 2217 граждан были арестованы.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.

